Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: arriva dalla Bundesliga

Non solo De Ketelaere. Maldini e Massara si stanno muovendo sul mercato anche per trovare un difensore e un centrocampista. Pesano, infatti, gli adii di Kessie e Romagnoli, partiti a parametro zero e che sono assolutamente da sostituire.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, in queste ultime settimane ha preso forza il nome di Japhet Tanganga, classe 1999 del Tottenham, che può agire sia come centrale che da terzino destro, ha già collezionato delle presenza in Europa League e in Champions, e può approdare in rossonero con una formula simile a quella di Tomori. Il giocatore rispecchia a pieno il profilo giovane ma con esperienza a cui il duo M&M aspira.

Ndicka Tanganga Milan

Oltre all’inglese, però, il Milan sta sondando anche altri nomi e profili. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, la dirigenza milanista avrebbe messo gli occhi anche su Evan Ndicka, colosso dell’Eintracht Francoforte.

Ndicka è un vero e proprio gigante con i suoi 192 centimetri di altezza, ha la stessa età di Tanganga e, sempre come lui, se la cava anche come terzino. Il problema, come spesso accade, è il costo del cartellino e, per questo motivo, l’arrivo di Tanganga rimane comunque quello più plausibile.

Thomas Raiteri