Non solo Milan, Wijnaldum offerto ad un’altra italiana: la situazione

Georginio Wijnaldum è pronto a salutare definitivamente il PSG. Dopo appena una stagione trascorsa nel club parigino, la dirigenza ha preso la decisione di non voler più contare su di lui.

Complice l’elevata concorrenza ed una stagione sottotono, secondo Repubblica il PSG avrebbe proposto il calciatore a due squadre in Serie A. Oltre al Milan di Pioli, Wijnaldum è stato offerto anche alla Roma di Mourinho.

A primo impatto, i rossoneri avrebbero rimandato al mittente la proposta. La Roma invece starebbe facendo le sue valutazioni. Si tratta sicuramente di un profilo d’esperienza, uno di quei calciatori che nella propria carriera ne ha giocate parecchie di partite importanti.

Il vero ostacolo per la riuscita della trattativa è l’ingaggio. Il centrocampista ex Liverpool infatti guadagna 9 milioni di euro all’anno.

Nonostante la proposta del PSG sia di un prestito secco con metà dell’ingaggio a proprio incarico, la cifra resterebbe ugualmente elevata. Senza la possibilità di usare il Decreto Crescita (che prevede la permanenza di Wijnaldum in Italia per almeno due anni), lo stipendio supererebbe non di poco i canoni imposti dalle due società.