Non solo Tomori, pronto un altro rinnovo in casa Milan!

Pierre Kalulu è stata una delle note più liete della passata stagione in casa Milan. La sua strepitosa crescita ha sorpreso in positivo. Il giovane difensore francese, abile sia al centro della difesa che come terzino destro, è diventato una colonna portante della squadra di Stefano Pioli. Complice l’infortunio di Simon Kjaer, l’ex Lione si è preso il posto da titolare nella passata stagione a suon di ottime prestazioni, relegando in panchina l’allora capitano rossonero Alessio Romagnoli. Visti gli ottimi risultati sul campo, il Milan è pronto a premiarlo con un importante rinnovo del contratto.

Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e le trattative iniziate per quello di Tomori, il giocatore e il club sono in trattative avanzate per prolungare anche l’avventura in rossonero di Kalulu. Per il classe 2000 è previsto un importante aumento di stipendio. Il contratto attuale di Kalulu scade nel 2025 e corrisponde a 450 mila euro a stagione. Il Milan pensa ad un rinnovo a cifre comprese tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione. A riportarlo è Tuttosport.