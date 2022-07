Notizia sorprendente, nasce una nuova squadra a Roma: partirà dalla Serie D

Non solo Roma e Lazio, la Capitale si appresta ad accogliere una nuova realtà calcistica: nascerà la Roma City FC.

Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo club sarà fondato da Tonino Donio, imprenditore italiano che ha visto incrementare il suo patrimonio in America. Lui è tornato in Italia proprio per coronare il suo sogno, ovvero quello di riuscire a fondare una società calcistica tutta di sua proprietà.

Roma City FC

La nuova squadra inizierà la sua avventura partendo dalla Serie D, con la speranza che possa scalare le categorie nel minor tempo possibile. La società potrà poi contare su una struttura d’allenamento molto moderna, il Riano Athletic Center.

Queste le parole di Donio all’indomani di questa nuova avventura:

“Il mio è il tentativo di costruire qualcosa dal basso e con il giusto approccio. Parlo italiano, ma la mia mentalità da imprenditore è stata formata negli Stati Uniti. Al momento studio per capire le logiche di un mondo che conosco poco dall’interno, anche se seguo il calcio da sempre e sono un tifoso giallorosso“.