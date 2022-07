Obiettivo di calciomercato del Milan, pessime notizie: si è fratturato il piede

Dopo l’inserimento del Paris Saint-Germain nella corsa a Renato Sanches, centrocampista in forza al Lille, il Milan si è subito messo alla ricerca di alternative al portoghese.

Tra i nomi finiti sul taccuino di Maldini e Massara c’è anche quello del classe 2000 Hamed Junior Traorè, giocatore del Sassuolo che il club valuta almeno 25 milioni di euro e che, nella scorsa annata, è stato il terzo del campionato per numero di tiri effettuati nello specchio della porta.

LO STOP

Come reso noto dai neroverdi in un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la nuova stagione del centrocampista non è però iniziata nel migliore dei modi.

Traorè Milan Calciomercato

Traorè, stando a quanto si legge, ha infatti riportato una frattura al piede sinistro, che lo costringerà a seguire una preparazione differente rispetto al resto del gruppo squadra.

I tempi di recupero dall’infortunio, tuttavia, sono ancora sconosciuti.

IL COMUNICATO

Questa la nota emessa dal Sassuolo: “Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni”.

Gabriella Ricci