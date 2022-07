Sei qui: Home » News » Opportunità Belotti per il Milan: due club di Serie A su di lui

Qualche anno fa le richieste erano di 100 milioni, oggi invece Andrea Belotti è ancora svincolato e libero di accasarsi in qualunque squadra.

L’ex attaccante del Torino è in cerca di nuovi stimoli e al momento due squadre di Serie A sembrerebbero interessate a lui: si tratta di Juventus e Monza.

I bianconeri potrebbero puntare su di lui come vice Vlahovic nel caso in cui dovesse saltare il ritorno di Alvaro Morata, obiettivo numero uno per l’attacco.

Andrea Belotti Torino

Il Monza degli ex Berlusconi e Galliani invece lo vorrebbe come punta di diamante da affiancare al neo arrivato Caprari, ma al momento non vi è alcuna trattativa.

Ecco perché Belotti, come riportato da Gazzetta.it, potrebbe essere un’opportunità anche per il Milan, nonostante il reparto offensivo sia al completo dopo l’arrivo di Origi.

Ibrahimovic infatti tornerà dopo gennaio e considerata l’età di Giroud non è escluso che i rossoneri possano puntare sull’attaccante della nazionale come nuovo centravanti low cost che possa completare ulteriormente il reparto degli attuali campioni d’Italia.