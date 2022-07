Infortunio Origi, parla il giocatore: “Quando potrei tornare”

Dopo la firma ufficiale di Divock Origi al Milan, primo acquisto dei rossoneri in questa sessione di mercato, in molti si sono posti dei dubbi sulle condizioni fisiche dell’attaccante.

Arrivato infatti a parametro zero dal Liverpool, il belga è approdato a Milano con un fastidioso problema muscolare, riscontrato nel finale di stagione con i Reds.

Origi infortunio Milan

Il giocatore, però, ha voluto rassicurare tutti i tifosi, parlando così del suo stato fisico, mentale e… spirituale: “Stiamo facendo il massimo per tornare il prima possibile, lavorando duramente giorno dopo giorno con l’obiettivo di essere pronto per la prima di campionato. Mi sto preparando fisicamente, mentalmente e spiritualmente per essere pronto il prima possibile”.

Origi ha cominciato ad allenarsi a parte con delle sedute personalizzate, ponendosi dunque come obiettivo quello di rientrare a disposizione di Pioli per le prime settimane di agosto. La speranza di tutto lo staff e dei tifosi è, ovviamente, di poter vedere il calciatore già nella prima giornata di campionato, il 13 agosto. Gara in cui i rossoneri affronteranno l’Udinese, vera e propria bestia nera nelle ultime stagioni.

Thomas Raiteri