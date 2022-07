Ultim’ora – Un giocatore dell’Atalanta sospeso per doping: di chi si tratta

A poco più di due settimane dall’inizio del campionato, arriva una notizia che sconvolge tutto il mondo della Serie A: Josè Luis Palomino è risultato positivo all’antidoping.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il difensore dell’Atalanta non ha superato un controllo a sorpresa dell’Organizzazione nazionale antidoping. Di seguito la nota dell’ANSA:

Palomino positivo doping

“Un positivo in Serie A prima ancora che cominci il campionato, l’argentino dell’Atalanta Josè Luis Palomino ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia (Organizzazione nazionale antidoping, ndr): la sostanza proibita è il nandrolone.

Lo apprende l’ANSA in ambienti calcistici.

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso Palomino su istanza della Procura di Nado Italia”.

Come annunciato dal Tribunale Nazionale Antidoping in un comunicato ufficiale, l’argentino è stato adesso sospeso:

“Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Jose’ Luis Palomino (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. L’atleta è risultato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita. Il controllo è stato disposto da NADO Italia”.