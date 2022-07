Milan, Sacchi consiglia Pioli: “Dovrà lavorare molto su un aspetto”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan (tra le altre), ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico del Diavolo ha commentato la gestione societaria del club delle ultime stagioni e il gioco del mister Stefano Pioli.

Pioli Milan Sacchi

“Il Diavolo ha avviato un percorso molto virtuoso, badando a non spendere più di ciò che c’è in cassa, e cercando un gioco moderno e attraente. Pioli dovrà lavorare parecchio sul pressing, che i rossoneri attuano già. Però io vorrei che fosse ancora più continuo, più feroce. E poi si dovrà affinare il gioco così che venga interiorizzato in modo da avere risposte automatiche”.

Per l’ex CT della Nazionale quindi da una parte belle parole spese nei confronti della gestione societaria adottata negli ultimi anni dai dirigenti rossoneri, mentre dall’altra qualche consiglio al collega Pioli, per rendere ancora più efficace il gioco del club lombardo per provare a bissare lo scudetto vinto in questa stagione.