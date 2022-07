Sei qui: Home » News » UFFICIALE – Un giovane ceduto in Serie C: il comunicato

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari al Delfino Pescara. Il Club ringrazia Alessandro per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali“.

Con questo comunicato, il Milan, attraverso i canali ufficiali, ha reso nota la cessione a titolo definitivo del portiere Alessandro Plizzari in direzione Delfino Pescara.

Plizzari Milan Pescara

Il portiere classe 2000 lascia i rossoneri dopo tantissimi anni. Non è mai riuscito ad esordire tra i grandi con la maglia del Milan, complici anche i numerosi prestiti a Ternana, Livorno, Reggina e Lecce, che lo hanno visto protagonista anche come miglior portiere della Serie B in una occasione.

Il Pescara, quindi, ha battuto la concorrenza del Cosenza che, dopo aver già preso Marco Nasti dal Milan, avrebbe voluto prendere anche Alessandro Plizzari e Marco Brescianini. Quest’ultimo, reduce da una pessima gara contro lo ZTE in amichevole, è pronto a partire in prestito, con i calabresi in pole per accaparrarsi il giovane rossonero.

Vittorio Assenza