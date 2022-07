Calciomercato Milan, quasi fatta per il rinnovo di un centrocampista!

Se in entrata il calciomercato del Milan è rimasto un pelo indietro, non si può dire lo stesso sul fronte rinnovi. Oltre ai big (Tomori, Kalulu, Leao, Tonali e Bennacer) che i rossoneri vogliono assolutamente blindare, il rinnovo potrebbe arrivare anche per un giovane importantissimo.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo tra il Milan e Tommaso Pobega per un contratto fino al 2027, con adeguamento dell’ingaggio a dimostrazione dell’importanza del giovane centrocampista nel progetto rossonero.

Pobega Rinnovo Milan

Dopo i prestiti in Serie C con la maglia della Ternana e in Serie B con la maglia del Pordenone, Pobega ha dimostrato di poter calcare anche campi della massima divisione. 6 gol in 20 presenze con la maglia dello Spezia, il primo anno. 4 gol in 33 presenze con la maglia del Torino, il secondo.

Sono solo numeri, ma anche in campo Pobega ha stupito e non poco. La speranza dei tifosi e della dirigenza del Milan è quella di avere in casa il sostituto di Franck Kessie, partito a parametro zero.

Vittorio Assenza