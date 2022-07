Serie A, le plusvalenze degli ultimi 5 anni da record: numeri da capogiro!

Oltre ai successi sportivi, alle criticità del Sistema Calcio e i conti in rosso aggravati, tra gli argomenti trattati dalla 12esima edizione del ReportCalcio, documento sviluppato dal Centro Studi FIGC (in collaborazione con AREL e PwC Italia), uno dei più importanti è il tema delle plusvalenze, forse uno degli argomenti più “discussi” in Italia, soprattutto per colpa delle cosiddette “plusvalenze fittizie” che hanno visto coinvolte diverse squadre di Serie A.

In questo documento si valuta la situazione finanziaria del calcio italiano negli ultimi anni. Sono oltre 3.2 miliardi di euro, i ricavi totali da plusvalenze dei club di Serie A tra il 2016/17 e il 2020/21.

Plusvalenze Serie A

Da quanto si legge nel documento riproposto da Calcio e Finanza, la media ricavi da plusvalenze della stagione 2020/21 è stata pari a 17.8 milioni di euro, così spalmate in base alla società:

Dal 1° al 4° posto (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) – 30.4 milioni di euro

Dal 5° al 7° posto (Napoli, Lazio, Roma) – 24.5 milioni di euro

Dal 8° al 17° posto – 15.8 milioni di euro

Dal 18° al 20° posto – 0.6 milioni di euro

Vittorio Assenza