Rebic può essere l’uomo chiave del Milan? Pioli ha le idee chiare

Due partite per convincerli tutti. È vero: è troppo presto per poter esprimere giudizi e fare previsioni. Soprattutto se i due match in questione sono delle amichevoli pre-campionato.

C’è un giocatore, però, che sta convincendo tutti nelle ultime settimane e che ha brillato sia contro il Lemine Almenno che con il Colonia. Tuttosport ne è sicuro. Si tratta di Ante Rebic.

Rebic Milan Pioli

È tutta una questione di atteggiamento, di approccio. Il croato pare essersi presentato a Milanello con uno spirito diverso: più grintoso e con una gran bella voglia di riscatto. Voglia di rifarsi, dunque, dopo una stagione costellata più di bassi che di alti, con prestazioni deludenti e sottotono, e troppi infortuni.

Ora, Stefano Pioli, che è da sempre un suo grande estimatore, se lo gode appieno. Sperando, ovviamente, che le ottime prestazioni del suo attaccante continuino anche nelle prossime settimane e in campionato.

E chissà se non possa rivelarsi lui l’uomo in più di questa sessione di mercato del Milan, nell’attesa che Maldini e Massara firmino dei nuovi, veri acquisti.

Thomas Raiteri