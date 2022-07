Referendum nuovo stadio: arriva la decisione del Comune di Milano

Arriva una piccola buona notizia per il Milan sul fronte nuovo stadio. Secondo quanto riportato dall’edizione milanese odierna di La Repubblica, il Comune di Milano ha detto “no” ai due referendum contro la costruzione del nuovo San Siro.

San Siro Milano referendum

I due quesiti, infatti, non avrebbero la fattibilità tecnica e contabile per essere ammessi. Il primo dei due referendum chiederebbe di salvaguardare l’attuale San Siro senza la necessità di costruire un nuovo impianto, proponendo anche un concorso per ristrutturare l’impianto e riqualificare la zona circostante. Un quesito ritenuto inammissibile poiché dalla ristrutturazioni nascerebbero “problemi di utilizzo nel corso dei lavori da parte delle due squadre“, anche perché “la capienza dello stadio si ridurrebbe in maniera molto significativa e non garantirebbe le stesse prestazioni di uno stadio di nuova generazione“.

Il secondo è invece un referendum abrogativo, che chiede la cancellazione della delibera della giunta comunale milanese grazie alla quale venne dichiarato il pubblico interesse, nello scorso novembre, riguardo il nuovo progetto.

La palla passa dunque al Collegio dei Garanti, che dovrà esprimere il proprio giudizio vincolante sull’ammissibilità o meno dei referendum entro il prossimo 3 agosto.