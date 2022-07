Il Milan non vuole aspettare Renato Sanches: nuova mossa della società!

Continua la ricerca della società ad un centrocampista con le qualità simili a quelle di Franck Kessiè – trasferitosi al Barcellona – da poter affiancare a Sandro Tonali in vista della prossima stagione.

La situazione al momento non risulta essere delle migliori: se per la trequarti, infatti, i dialoghi con Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech proseguono spediti alla ricerca dell’accordo definitivo, per la mediana le trattative sono in fase di stallo.

La priorità del diavolo resta Renato Sanches, nonostante le ultime richieste dell’entourage, ma l’ombra del PSG incombe sul centrocampista portoghese.

Renato Sanches Milan PSG

Il giocatore sarebbe attratto dall’idea di giocare per il PSG e ricongiungersi con il suo ex ds ai tempi del Lille, Campos, ma allo stesso tempo il club starebbe temporeggiando in attesa di capire gli sviluppi di altre trattative (Paredes, ndr)

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il Milan si sarebbe stancato di aspettare, soprattutto dopo aver saputo delle voci secondo cui il PSG, su spinta di Mendes, si sarebbe realmente fatto sotto con il Lille.

L’accordo tra Milan e Lille persiste, ma qualora non dovesse arrivare quello con il giocatore i rossoneri sarebbero pronti a virare su Douglas Luiz.