Sanches-Milan, arriva la novità: accadrà entro mercoledì

Il Milan dice addio al sogno Renato Sanches. Il portoghese è stato per tutto l’arco del mercato l’obiettivo numero uno della dirigenza rossonera per sostituire Franck Kessiè, passato al Barcellona a parametro zero, ma ora rischia di sfumare.

Renato Sanches PSG

Stando a quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset infatti, l’ex Bayern Monaco è a un passo dall’approdo al Paris Saint-Germain. L’offerta dei parigini al giocatore è irraggiungibile per i rossoneri: 5 milioni di euro a stagione contro i 3 offerti da Maldini e Massara. Sanches entro mercoledì dovrebbe diventare un nuovo giocatore del PSG.

Il diavolo allora vuole correre ai ripari e ha già pronta l’alternativa: si tratta di Carney Chukwuemeka, talentuoso 18enne dell’Aston Villa che può giocare sia come trequartista che come interno di centrocampo. Il club inglese chiede 20 milioni di euro, mentre i rossoneri sono pronti ad offrirne 15: una distanza non incolmabile ma comunque da limare. Intanto rimane viva anche la pista Tanganga per la difesa, con il giocatore che vuole solo il Milan.