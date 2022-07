Calciomercato Milan, novità per Renato Sanches: le cifre

Il Milan non molla Renato Sanches. Nelle ultime settimane la trattativa per il portoghese ha vissuto fasi molto diverse tra loro. Ancora prima dell’inizio del calciomercato infatti, sembrava che i rossoneri avessero blindato l’ex Bayern Monaco come sostituto di Franck Kessiè, mentre nelle ultime settimane l’operazione pareva del tutto sfumata, in favore del PSG.

Renato Sanches Milan

Nel corso degli ultimi giorni invece, Maldini e Massara sono tornati alla carica per il centrocampista e hanno presentato al Lille un’offerta da 16 milioni di euro, 6 in più di quelli offerti dal Paris Saint-Germain. Davanti alla disparità delle cifre il club francese ha bloccato la cessione di Sanches, in attesa di capire se si scatenerà un’asta al rialzo.

Come riportato da L’Equipe infatti, il Lille ha declinato l’offerta dei rivali di Parigi, nonostante il giocatore abbia già un accordo con il club dello sceicco Al Khelaifi. A questo punto il LOSC chiede più soldi e attende un rilancio dei parigini. Il Milan quindi resta in corsa.