Retroscena di calciomercato, Galliani a sorpresa: “Il Milan ha provato a prenderlo”

Durante una conferenza stampa per la presentazione delle nuove divise del Monza, Adriano Galliani, ex DS rossonero ed attuale dirigente dei brianzoli, ha voluto ricordare un particolare retroscena di mercato che coinvolge Edin Dzeko.

L’ex dirigente rossonero ha infatti rivelato che il Milan aveva fatto un tentativo per portarlo in Italia ben 11 anni fa, ancora prima che iniziasse la sua avventura con il Manchester City.

A quel tempo, Dzeko aveva appena concluso una straordinaria stagione con il Wolfsburg, coronata dalla vittoria della Bundesliga. Nonostante il forte interesse del Milan, la concorrenza era elevata e l’offerta del Manchester City (circa 40 milioni di euro) pose fine ad ogni possibile altra trattativa.

Queste le sue parole:

“Sorrido perché ricordo un weekend romantico tra me e Ariedo Braida, nascosti in un albergo a Sarajevo nel tentativo di anticipare la concorrenza per Dzeko: sono passati 11 anni se non sbaglio, ma arrivò il ciclone Manchester City e si portò via Dzeko con 40 milioni di euro“.