Rinnovo Bennacer, nuova offerta del Milan: la risposta dell’algerino!

La questione dei rinnovi in casa Milan rimane per il momento messa da parte per concentrarsi sul mercato in entrata. Oltre alla situazione di Rafael Leao che ha rifiutato la prima offerta da parte del Milan, sembra essere vicina l’intesa per Tomori. Con altri giocatori, invece, se ne riparlerà alla fine del mercato estivo.

Uno di essi è Ismael Bennacer, il cui accordo per il rinnovo è tutt’ora in standby. Il motivo? Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giocatore algerino chiede più dei 3.2 milioni messi sul piatto dal Milan.

Bennacer Milan Rinnovo

Il centrocampista è stato una dei tanti giocatori che hanno permesso al Milan di raggiungere il tanto atteso Scudetto. Ora Bennacer vuole una stipendio che in qualche modo lo ripaghi delle grandi prestazioni effettuate finora con la maglia rossonera.

Anche per l’ex Empoli, comunque, ci sarà più margine nei prossimi mesi per cercare di trovare un’intesa. L’entourage del giocatore valuterà al meglio assieme alla società la migliore soluzione possibile per permettere al Milan e a Bennacer di continuare questo fruttuoso sodalizio.

Alessio Dambra