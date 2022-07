Rinnovo Ibra, il Milan ha deciso la formula: i dettagli

Il MIlan, dopo aver concretizzato i rinnovi di Maldini e Massara, può finalmente muoversi sul mercato. Come riporta Nicolò Schira, una delle primissime mosse dei rossoneri sarà il rinnovo annuale di Zlatan Ibrahimovic.

La formula sarà particolare e studiata su misura Zlatan: un contratto a gettone con tanti bonus legati a presenze e gol. Lo svedese, infatti, dovrebbe tornare in campo da gennaio per questo la società ha optato verso i numerosi bonus legati alle presenze.

Ibrahimovic rimarrà quindi un’altra stagione in rossonero. Lo svedese corre verso i 41 anni di età e nonostante il pesante infortunio rimediato a fine maggio, non la minima intenzione di fermarsi.

Il rinnovo può anche essere considerato come un premio da parte della società per il suo contributo. Dal suo ritorno a Milano lo spogliatoio ha cambiato mentalità e tutto il lavoro di Pioli ha avuto un altro verso. Tutto è culminato con lo Scudetto, di cui Ibra non è stato protagonista sul campo ma sicuramente nello spogliatoio.