Rinnovo Leao, nuova offerta del Milan: la risposta dell’entourage!

Bisognerà attendere un po’ prima che venga ufficializzato il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Tra il Milan e l’agente del calciatore, Nuno Mendes, i contatti sono costanti ma al momento la situazione è in stallo.

I rossoneri negli ultimi giorni hanno provato a fare dei passi in avanti, ma senza ottenere alcun riscontro positivo. Come riportato dal Corriere della Sera, il Milan avrebbe formulato un’offerta di rinnovo a Leao, sulla base di 5,5 milioni di euro netti a stagione.

Leao Rinnovo Offerta

La risposta non è tardata. Nonostante la volontà di Leao nel continuare la propria avventura in rossonera, il Milan dovrà fare uno sforzo in più per raggiungere un accordo.

Il Milan farà di tutto per blindare il giovane portoghese. Come ribadito più volte, pur di trattenere il calciatore, il club potrebbe pensare di uscire dai canoni di ingaggio imposti.

Anche in questi test di precampionato, Leao non ha mai smesso di mostrare tutto il suo talento cristallino. Pioli punta molto su di lui: in caso di rinnovo, sarà certamente uno dei punti fissi del futuro.