Rinnovo Tomori, cresce l’ottimismo del Milan: quando si può chiudere

Fikayo Tomori è pronto a prolungare la sua avventura in maglia rossonera. Il suo contratto, in scadenza nel 2025, verrà rinnovato e diventerà valido fino al 2027. Per aspettare l’ufficialità ancora servirà del tempo, ma i contatti con l’entourage sono costanti e non c’è alcuna volontà di interrompere il rapporto.

Da quando arrivato in Italia, Tomori è riuscito fin da subito a ritagliarsi un ruolo cruciale nelle gerarchie di Pioli, andando a costruire con Kjaer una delle coppie difensive più forti della nostra Serie A.

Tomori Rinnovo Milan

Come riportato da Gianluca di Marzio, i discorsi per il suo rinnovo vanno avanti in attesa di arrivare all’accordo definitivo. I primi colloqui sono iniziati a maggio e proseguono con buoni riscontri.

Secondo il noto esperto di calciomercato, l’accordo potrebbe essere definite nelle prossime settimane. Non è ancora fatta, ma c’è molta fiducia sull’esito positivo della trattativa.

Con questo nuovo accordo, il difensore inglese diventerà uno dei punti fermi del futuro del Milan.