Rivelazione a sorpresa di Onana: “Ho parlato del Milan con Ziyech”

Andrè Onana, nuovo portiere dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, nella quale, oltre a parlare delle sue aspettative per la prossima stagione, ha rivelato un interessante retroscena relativo al possibile passaggio di Hakim Ziyech dal Chelsea al Milan. Queste le sue parole:

Sulla Serie A:

“Credo sia un campionato competitivo, ma io dico sempre che la cosa più importante sia concentrarsi su di noi e non guardare gli altri perché io so che se stiamo bene possiamo vincere. Per questo non penso ai nostri avversari”.

Su Ziyech:

Onana, rivelzione, Ziyech

“Sono amico di Ziyech e De Ligt, lui è un grande centrale. Però alla fine ognuno sceglie il suo percorso e non posso decidere io per loro e anche se sapessi il loro futuro non lo direi in questo momento. Siamo tutti amici, quindi a prescindere da cosa decideranno auguro loro tanta fortuna perché Ziyech è un grandissimo giocatore e abbiamo parlato di un suo ipotetico arrivo (in Serie A, ndr) e se dovesse arrivare sarei contento per lui, ma allo stesso tempo saremmo avversari e non potremmo essere gli amici di prima”.