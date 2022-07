Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, affondo decisivo per Renato Sanches? La notizia!

Novità importante per il Milan di Stefano Pioli in ottica calciomercato. Infatti secondo quanto riportato dal giornalista Michele Criscitiello i rossoneri avrebbero raggiunto l’accordo con il Lille per Renato Sanches.

Una notizia che avrebbe del clamoroso, il calciatore infatti era molto vicino alla cessione al Paris Saint-Germain ma adesso secondo quanto riportato da SportItalia la situazione sembra essersi capovolta con il centrocampista francese vicinissimo al Milan di Stefano Pioli.

Infatti il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con il club francese e la chiusura sarebbe vicina, grazie anche all’ottimo rapporto tra i due club, nonostante sia saltato l’arrivo di Sven Botman, andato al Newcastle.

Al Milan, per ufficializzare il colpo che sembrava sfumato fino a qualche settimana fa per via del forte interesse del Psg, mancherebbe solo l’accordo economico con il calciatore, ma è facile immaginare che possa trovarsi senza troppe difficoltà.

Dunque i rossoneri sono vicinissimi alla chiusura di un colpo importantissimo che sostituirà l’ex centrocampista, ora al Barcellona, Franck Kessie.