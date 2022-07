Colpo di scena nella trattativa tra Sanches e PSG: la mossa del Milan

Il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di frenare la trattativa per Renato Sanches, un elemento che potrebbe favorire il Milan che nell’ultimo periodo sembrava aver messo in secondo piano la pista per il centrocampista portoghese.

Adesso il club meneghino, stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport, sembrerebbe intenzionato a chiudere la trattativa a nuove condizioni. Il calciatore del Lille resterebbe dunque uno dei favoriti per il dopo Kessié. Ruolo in cui, al momento, mister Stefano Pioli può fare affidamento su Sandro Tonali, Ismael Bennacer e Rade Krunic all’occorrenza.

Renato Sanches Milan

Il classe 1996 è reduce da due stagioni da assoluto protagonista con la maglia del Lille. Con la compagine francese ha collezionato 90 presenze in tutte le competizioni, nelle quali ha messo a segno 6 gol e 10 assist.

Dopo la parentesi incolore al Bayern Monaco si è rilanciato in Francia ed ora per il centrocampista della nazionale portoghese potrebbe essere arrivato il momento di trasferirsi in Italia, nel Milan.