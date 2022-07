Sei qui: Home » Copertina » Scaroni esce allo scoperto: “Rinnovi di Maldini e Massara? Troppe chiacchere, noi non lo abbiamo mai fatto!”

Le tempistiche e le modalità con cui sono state portate avanti le trattative dei rinnovi di Maldini e Massara continuano a far storcere il naso a molti tifosi rossoneri. Molti non sanno spiegarsi il vero motivo di questa firma in extremis, c’era davvero necessità di arrivare all’ultimo giorno?

Il Presidente Scaroni, che poco prima delle effettive firme si era rivelato molto fiducioso sull’esito della trattativa, è uscito allo scoperto, parlando di tutto ciò che è successo nelle ultime settimane.

Maldini Massara Scaroni

Queste le sue parole, rilasciate al Corriere della Sera:

“Forse ci sono state troppe chiacchiere, ma noi non ci siamo mai fermati: tutto il club è rimasto concentrato sul mercato, sull’acquisizione di importanti partnership commerciali. Ho sempre detto che eravamo fiduciosi che Maldini e Massara avrebbero continuato il loro prezioso lavoro. Oggi siamo tutti molto convinti di continuare il percorso assieme, per valorizzare i risultati sportivi raggiunti e procedere per conseguirne di nuovi. Il nostro club ha grandi professionalità, siamo una realtà solida, con azionisti che ci sostengono sempre, e certamente Paolo e Ricky rappresentano il nostro punto di forza“.