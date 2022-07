Sei qui: Home » News » “Se non rinnova, mi taglio la gamba”, il botta e risposta esilarante tra Leao e il tifoso – FOTO

Il futuro di Rafael Leao è ancora in bilico, ma negli ultimi giorni la volontà del Milan è sembrata essere soltanto una: l’obiettivo è quello di blindare il prima possibile il proprio gioiello, offrendo anche cifre superiori a quelle imposte dai canoni del club. In mattinata la Gazzetta dello Sport ha svelato che il Milan sarebbe pronto ad arrivare fino a 6 milioni di euro l’anno pur di convincere il portoghese. La dirigenza vuole evitare a tutti i costi che si ripresentino situazioni come quelle di Calhanoglu, Kessié e Donnarumma.

Anche i tifosi sui social gridano a gran voce per il rinnovo di Leao e oggi su Twitter proprio lo stesso calciatore rossonero è stato protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso.

Il tifoso ha postato una foto in cui mostrava un tatuaggio ritraente lo stesso Leao esultare con la maglia del Milan, accompagnata da una didascalia abbastanza eloquente: “Se non rinnova Leao mi taglio la gamba“

Non è tardata la risposta di Leao, che ha voluto rispondere alla richiesta del tifoso con delle emoji.