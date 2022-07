Serie A, novità assoluta per gli arbitri: succederà dalla prossima stagione

La notizia ha dell’incredibile. Come riportato da Il Giornale, la prossima stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli arbitri di Serie A: i direttori di gara, infatti, andranno in televisione per spiegare le loro decisioni.

Una novità assoluta, attesa da anni da tutti i tifosi che spesso vorrebbero capire le motivazioni dietro certe decisioni arbitrali. Specialmente quelle più discusse e controverse.

Serie A Arbitri Tv

Gli arbitri potranno rilasciare dichiarazioni a fine partita. Il microfono scelto è quello dello storico programma 90° Minuto, in onda su Rai 2. E non solo. A quanto risulta, la Rai avrà anche la possibilità di inserire le proprie camere in sala Var, per riascoltare a fine gara quello che è avvenuto durante il match.

Questa svolta è stata fortemente voluta proprio da Alessandro Antinelli, curatore del programma Rai. Secondo il giornalista, dar voce agli arbitri servirà a rendere tutto più trasparente. Un grande balzo in avanti per il calcio italiano, un cambiamento necessario nell’era dei social media. L’obiettivo, si spera, è quello di placare una volta per tutte le continue polemiche sulle direzioni arbitrali durante il Campionato.

