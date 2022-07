“Mi voleva il Milan”, svelato il retroscena dal giocatore di Serie A!

Il calciomercato, si sa, non va sempre come tutti si aspettano. Molte volte i dirigenti lavorano sottotraccia per chiudere dei colpi importanti ma, non sempre la trattativa termina con un lieto fine.

Curioso il retroscena svelato da Roberto Soriano, trequartista del Bologna, intervistato dalla Gazzetta dello Sport:

“Quando ero alla Samp, Sinisa Mihajlovic avrebbe voluto portarmi al Milan. Poi so che mi cercò il Napoli e, in questo periodo a Bologna, sentii chiacchiere sulla Lazio” Roberto Soriano

Soriano Milan Bologna

Il capitano rossoblù, infatti, è un prodotto del vivaio della Sampdoria che, dopo 7 anni lo cedette a titolo definitivo al Villarreal.

Soriano, nella stagione 2015-16 è stato protagonista con 8 gol in campionato con i blucerchiati e, come riportato dallo stesso giocatore, Sinisa Mihajlovic (ai tempi allenatore del Milan), avrebbe chiesto alla dirigenza il suo acquisto.

Anche il Napoli, in quella stagione, cercò di comprare Soriano. Dopo l’acquisto da parte del Villarreal, nel 2018 il prestito al Torino, terminato dopo 6 mesi con un bottino di 1 gol e 2 assist in 12 partite. Infine, il prestito al Bologna concluso con il riscatto da parte dei rossoblù, dove per un anno si è avvicinata la Lazio.

Vittorio Assenza