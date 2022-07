SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – Il campionato del Milan avrà inizio sabato 13 agosto alle ore 18:30 sul prato di San Siro, contro l’Udinese. La squadra campione d’Italia di Stefano Pioli è qualificata alla prossima Champions League per il secondo anno consecutivo.

Champions League: in quale fascia sarà il Milan?

La Champions League partirà ufficialmente il 25 agosto 2022, data annunciata dalla UEFA per il consueto sorteggio dei gironi, che si terranno a Istanbul. Il Milan, da campione in carica della Serie A, partirà in prima fascia.

Di seguito, la composizione temporanea delle quattro fasce del sorteggio, in attesa delle altre qualificate:

Fascia 1

Real Madrid (ESP, detentore Champions League)

Eintracht Frankfurt (GER, detentore Europa League)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Fascia 2

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Fascia 3

Borussia Dortmund (GER)

Salisburgo (AUS)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting CP (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Olympique Marsiglia (FRA) – in dubbio, in attesa delle altre qualificate.

Fascia 4

Bruges (BEL)

Celtic (SCO)

(…)

Sorteggio Champions League Milan

Le date della stagione

La prossima edizione della Champions League, così come tutti i campionati, dovrà ovviamente tenere conto dello stop per i Mondiali in Qatar che, eccezionalmente per quest’anno, si terranno tra novembre e dicembre. Ragion per cui, il programma consueto sarà molto diverso rispetto agli anni precedenti per consentire il regolare svolgimento della competizione.

Di seguito, le date della fase a gironi:

Prima giornata: 6/7 settembre 2022

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Di seguito, invece, le date della fase a eliminazione diretta:

Ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

Il luogo della finale

La finale si disputerà allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul, sede che avrebbe dovuto già essere il luogo designato per la sfida conclusiva dell’edizione del 2020, poi spostata a Lisbona per i noti problemi legati al COVID-19