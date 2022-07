Supercoppa Italiana tra Inter e Milan: ufficializzate data e luogo

Ufficializzata la data per la Supercoppa Italiana che si giocherà tra Milan e Inter, cioè i campioni d’Italia e la detentrice della Coppa Italia 2021/2022.

La partita si giocherà il 18 gennaio 2023, ancora non è stato reso noto l’orario, a Ryadh.

Per quest’anno la Supercoppa si intitolerà EA Sports Supercup.

Quest’anno quindi potremo assistere a ben cinque derby, nel caso in cui si dovesse ripetere una semifinale di Coppa Italia tutta milanese e si potrebbe arrivare perfino a sette in caso di scontro tra le due squadre nella fase ad eliminazione diretta in Champions League.

Milan Inter Supercoppa

Milan e Inter si contenderanno un altro trofeo, dopo lo Scudetto di questa stagione deciso all’ultima giornata proprio tra le due rivali milanesi.

La rivalità tra Inter e Milan quindi è sempre più accesa e la prossima stagione potrebbe raggiungere il suo apice con così tanti obiettivi in comune.

Sarà sicuramente il derby più acceso, considerando il ritorno di Lukaku in nerazzurro e sappiamo bene com’è andata l’ultima volta che il belga ha giocato un derby.

Giacomo Pio Impastato