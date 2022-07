Sei qui: Home » News » La coppia Agnelli-Perez non si arrende: nuova proposta per la Superlega!

Andrea Agnelli e Florentino Perez non si sono assolutamente arresi. Il progetto Superlega, destinato ad evolvere e cambiare completamente il gioco del calcio, non è fallito.

L’evoluzione della proposta della Superlega si chiama Lega Europea. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sta prendendo forma l’idea di un campionato europeo composto da due grandi gironi, dai playoff e da retrocessioni e promozioni.

Agnelli Superlega Perez

Il quotidiano torinese definisce “prove tecniche di Superlega” il torneo amichevole che vede coinvolti Juventus, Real Madrid e Barcellona. La tournée americana che sta vedendo scontrarsi i tre club, è un’ulteriore occasione per parlare della nuova proposta.

Il torneo, situato appunto negli USA e che giungerà al termine dopo la gara di domattina all’alba tra Juventus e Real Madrid, potrebbe aver segnato la svolta decisiva per il mondo del calcio. Fino ad ora, le due gare disputate hanno visto il Barcellona imporsi sui Blancos per 0-1 con il gol del neo-arrivato Raphinha e gli stessi Blaugrana pareggiare con la Juventus per 2-2 con le doppiette di Ousmane Dembelé e Moise Kean.

Vittorio Assenza