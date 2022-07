Tanganga-Milan, giornata decisiva: accadrà nelle prossime ore

Il Milan continua ad essere alla ricerca di un centrale difensivo. Dopo la telenovela Botman, i rossoneri hanno virato con forza su Tanganga, centrale inglese classe 1999, lanciato da Josè Mourinho nella sua esperienza londinese sponda Spurs.

Tanganga Milan Calciomercato

Dopo che c’erano già stati dei primi contatti tra Milan e Tottenham, nelle prossime ore è previsto un incontro anche con l’agente del calciatore, che oggi prenderà un volo da Glasgow per Milano dove in programma c’è un meeting proprio per Tanganga. La trattativa dunque procede e potrebbe avere una svolta decisiva nelle prossime ore. Cresciuto nelle giovanile del Tottenham, Tanganga è in pianta stabile in prima squadra dalla stagione 2019-20, quando esordì dal 1′ minuto nella gara di EFL Cup contro il Colchetser United. In caso di emergenza adattabile a fare il terzino destro, con la maglia del Tottenham dal 2019 ad oggi ha totalizzato 43 presenze complessive. Il Milan fiuta il colpo alla Tomori e si potrebbe chiudere per una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.