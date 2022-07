Tanganga-Milan, Paratici è a Milano: quando ci sarà un nuovo incontro

L’uomo mercato degli Spurs, Fabio Paratici, è arrivato a Milano per tentare di chiudere alcune trattative in Italia. In agenda ci sono diversi appuntamenti, uno tra i quali riguarda il Milan.

Il nome in questione è quello di Japhet Tanganga, difensore inglese della squadra allenata da Antonio Conte. I rossoneri sono convinti delle qualità del classe ’99 e per questo preparano l’affondo: giovedì è previsto un vertice tra la dirigenza milanista, gli agenti del giocatore e Paratici stesso.

L’obiettivo sarà quello di provare a definire i contorni e le cifre dell’affare, studiato sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il Diavolo e controriscatto in favore del Tottenham.

Tanganga Tottenham Milan

La squadra londinese sarebbe favorevole alla cessione di Tanganga, che non troverebbe spazio nella formazione titolare dopo l’arrivo dal Barcellona di Clement Lenglet. Dal canto suo, anche il giocatore cresciuto nelle giovanili degli Spurs, vorrebbe tentare una nuova avventura, magari seguendo i passi di un altro difensore inglese del Milan: Fikayo Tomori.

Sul giocatore non ci sarebbero però solo i rossoneri, ma anche altri club di Premier League, tra cui Bournemouth e Southampton.

Alessio Dambra