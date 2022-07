Tanganga-Milan, parti più vicine: accadrà domani!

Il Milan ha già cambiato più volte la strategia per il difensore centrale. La partenza di Alessio Romagnoli ha lasciato un vuoto in difesa, con l’ormai ex capitano rossonero che, nonostante le prestazioni non eccezionali, faceva parecchio comodo a Stefano Pioli.

Maldini e Massara, inizialmente, volevano per il Milan un difensore semi-top. Difatti, i candidati dei tempi erano Sven Botman e Gleison Bremer, che adesso si sono accasati rispettivamente al Newcastle e alla Juventus.

Tanganga Tottenham Milan

Adesso le soluzioni sono altre. I dirigenti rossoneri potrebbero puntare su un giovane che non costi più di 10 milioni di euro, un colpo “alla Koulibaly“, se così vogliamo chiamarlo. L’altra opzione, invece, è quella preferita dalla dirigenza milanista: un difensore di un top club europeo, da prendere in prestito con diritto di riscatto.

Per quest’ultima ipotesi, Maldini e Massara hanno individuato in Japhet Tanganga del Tottenham il profilo adatto. Come riporta Claudio Raimondi di Sportmediaset, domani ci sarà un incontro tra Fabio Paratici e l’entourage del giocatore a Palazzo Parigi. Filtra parecchio ottimismo per la fattibilità dell’operazione.

Vittorio Assenza