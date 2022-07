Sei qui: Home » News » Tegola Juventus: infortunio al menisco per il nuovo acquisto

Pessime notizie in casa Juventus. A poco più di due settimane dall’inizio del campionato, infatti, si ferma Paul Pogba.

Il centrocampista francese, tornato in bianconero dopo le deludenti annate con la maglia del Manchester United, nei giorni scorsi era uscito zoppicando da una seduta d’allenamento pomeridiana.

Inizialmente le sue condizioni sembravano non preoccupare, anche perché era stato lo stesso calciatore a tranquillizzare i compagni con un cenno all’uscita dal campo.

Foto: Getty Images Pogba, Juventus

Questo il comunicato della Juventus:

“A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure“.

Dunque per il francese si tratta di una lesione del menisco laterale. Un serio infortunio che lo porterà a rimanere lontano dai campi per diverso tempo. Nonostante non siano stati comunicati i tempi di recupero, è ipotizzabile uno stop di qualche mese.

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia, infatti, l’ex Red Devils sarà operato e resterà fuori per infortunio per 2 mesi.