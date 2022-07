Tomori si racconta: “Milan? L’ho capito appena sono arrivato!”

Intervenuto sui canali social del Milan assieme al compagno di reparto Pierre Kalulu, Fikayo Tomori ha raccontato la sua esperienza rossonera in questi due anni.

Di seguito le parole del difensore centrale inglese:

LE DICHIARAZIONI

SUL RITIRO – “Tutto bene. Siamo qui per allenarci. Mi sento bene. Stare insieme è importante, bisogna trovare uno spirito di squadra dentro e fuori dal campo“.

PRIMO IMPATTO – “Quando sono arrivato ho capito subito di essere in un grande club. Mi hanno accolto bene, mi sono trovato bene anche in campo. Voglio continuare così“.

SUI COMPAGNI – “Siamo una squadra. Quando siamo in campo e anche fuori parliamo tanto con tutti per conoscerci sempre meglio. Parliamo in italiano o inglese, che per me è più facile“.

Tomori Milan Intervista

LA MUSICA – “Theo, Maignan e Leao sono quelli che mettono la musica. A me piace tanto la musica“.

I NUOVI ACQUISTI – “Ho giocato contro Origi, so che è forte e veloce, sa fare gol. Adli è più giovane, ma in allenamento ho già visto che ha qualità. Ha voglia di imparare. Meglio avere due giocatori così in squadra, sono due giocatori forti“.

PARTITA IMPORTANTE – “Contro la Lazio. Era una partita importante, dopo quella partita le abbiamo vinte tutte“.

SAN SIRO AL 100%– “Io sono inglese, i tifosi sono diversi. Qui si vive tutto con più passione. Il rumore di San Siro pieno è impressionante“.

VACANZE IN USA – “Sono stato con i miei amici in California. Dopo lo scudetto è stata una bella estate“.

SOPRANNOME SULLA COPPIA – “Ho letto un po’ di nomi sui social. Lasciamo sceglierlo ai tifosi“.