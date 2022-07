Tonali da applausi: succederà a Milanello in vista della prossima stagione!

Sandro Tonali è già pronto e carico per ripartire in vista della nuova stagione. Nonostante una stagione in cui è stato impiegato moltissimo da Pioli, il centrocampista azzurro sembra non abbia intenzione di godersi al massimo le meritate vacanze: nella sua testa c’è solo la voglia di tornare ad allenarsi e preparare al meglio la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tonali tornerà a Milanello prima del previsto. Rispetto alla tabella di marcia, tornerà a disposizione di Pioli con due giorni d’anticipo. Occhi puntati sulla preparazione estiva.

Tonali Vacanze Rientro

Quella appena conclusa è stata sicuramente la miglior stagione per Tonali, sia a livello individuale che di squadra. Il salto di qualità che in molti si aspettavano è finalmente arrivato: il centrocampista azzurro è riuscito a ritagliarsi uno spazio cruciale nel Milan di Pioli, riuscendo più volte ad essere decisivo anche in ottica Scudetto.

Nell’ultimo anno Tonali ha collezionato ben 36 presenze, condite da cinque gol e tre assist.