Fine della storia d’amore per Totti e Ilary Blasi: a breve il comunicato

Ormai è tutto vero: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati e hanno chiuso la loro lunghissima storia d’amore. La loro relazione è finita dopo 17 anni di matrimonio. Già da diverso tempo, infatti, c’erano degli screzi tra i due, come dimostra la notizia di qualche mese fa per la quale la famosa coppia si era già lasciata. Poi, però, rientrò tutto e attraverso i social, su Instagram, Totti disse che non c’era nulla di veritiero nelle notizie uscite. Ora sembra tutto vero e, attraverso un comunicato congiunto, dovrebbe arrivare l’ufficialità della fine del loro rapporto.

Secondo quanto riportato da Dagospia, inoltre, alla base di questa rottura ci sarebbe un flirt dell’ex giocatore della Roma con Noemi Bocchi. Sarà ovviamente tutto da confermare, ma capiremo tutto e si farà chiarezza con il comunicato che dovrebbe avvenire a breve dei due. Intanto, però, su diversi quotidiani e giornali sono arrivate conferme, dunque questa volta potrebbe essere davvero la fine della loro relazione.