UFFICIALE – L’attaccante ha firmato: è un nuovo giocatore della Cremonese

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Frank Tsadjout all’US Cremonese. Il Club augura a Frank le migliori soddisfazioni per il futuro professionale e personale“.

Sul suo sito ufficiale, acmilan.com, il Milan ha comunicato di aver ceduto il giovane Frank Tsadjout alla Cremonese per una cifra leggermente inferiore al milione di euro. Il club grigiorosso ha già depositato il contratto dell’ex Ascoli in Lega. Battuta la concorrenza proprio degli ascolani che volevano il ritorno dell’attaccante italiano.

L’attaccante classe ’99 lascia i rossoneri dopo 93 presenze, 32 gol e 11 assist divisi fra under 17 e primavera, senza essere riuscito ad esordire in prima squadra.

Si tratta, infatti, della prima esperienza nella massima divisione per Tsadjout, che fin ora ha giocato in Serie B, dove ha collezionato soltanto 8 gol in 58 presenze con le maglie di Ascoli, Cittadella e Pordenone.

Adesso, l’attaccante ormai ex rossonero, deve rilanciare la sua carriera che si sta dimostrando sempre più in salita. La Cremonese, neopromossa in Serie A, potrebbe essere la piazza giusta.

Vittorio Assenza