UFFICIALE- Contratto depositato in Lega: ora è un nuovo giocatore del Milan

Da adesso non abbiamo più dubbi. Pioli potrà contare anche la prossima stagione su Junior Messias, esterno brasiliano in arrivo in via definitiva dal Crotone.

Da pochi minuti infatti il suo contratto è stato depositato nella lista della Lega Serie A. Il Milan ha dunque deciso di riscattare l’esterno brasiliano, che era arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e mezzo.

Messias Milan Riscatto

Il Milan è riuscito però ad ottenere un ulteriore sconto sull’operazione: così come successo con la Roma per Florenzi, anche il Crotone ha leggermente abbassato le pretese, scendendo ad una cifra intorno ai 4 milioni, bonus inclusi.

Questione di ore dunque prima di veder arrivare l’annuncio ufficiale. Per il calciatore previsto un contratto fino al 2025.

Nonostante il riscatto, il Milan non lo considera un incedibile e chissà se possa essere inserito in qualche affare come contropartita tecnica.

Nella scorsa stagione Messias è stato importante per Pioli, collezionando 32 presenze e siglando anche 6 gol e 5 assist.