UFFICIALE – Il giovane rossonero lascia il Milan: il comunicato del club

Mancava solamente l’annuncio, ma ora è ufficiale. Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, il Milan ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Daniel Maldini allo Spezia. Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini allo Spezia Calcio. Il Club augura a Daniel le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”.

Non si è fatto attendere anche il comunicato della società ligure che ha annunciato così l’arrivo del giovane trequartista rossonero, svelando anche la scelta del numero di maglia:

Comunicato ufficiale, Maldini, Spezia

“Daniel Maldini è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il giovane talento azzurro, fresco Campione d’Italia, arriva in maglia bianca a titolo temporaneo dal Milan. Classe ‘01, Maldini abbina importanti qualità tecniche a un’ottima visione di gioco, caratteristiche che consentono al prodotto della cantera rossonera di agire in maniera efficace sia in posizione arretrata sulla mediana, come trequartista o in un uno dei ruoli del reparto avanzato.

Dopo l’esordio in prima squadra datato febbraio 2020, a soli 18 anni, nella stagione successiva ha debuttato in Europa League nel match contro il Bodo Glimt vinto 3-2 per i rossoneri, mentre l’esordio in Champions League contro il Liverpool ad “Anfield” è arrivato a settembre 2021. Il culmine della sua giovane carriera è però senza dubbio il traguardo ottenuto al termine della scorsa Serie A, con lo Scudetto festeggiato a Reggio Emilia il 22 maggio, obiettivo centrato anche grazie alla sua prima rete da professionista, segnata proprio al “Picco” in occasione del successo di misura del Milan nel settembre 2021.

Discendente di una dinastia di campioni, Maldini è tra i giovani più promettenti del calcio italiano, vanta presenze con la nazionale azzurre U-18, U-19 e U-20, e ora è pronto a mettere in mostra tutto il proprio valore con la maglia delle Aquile numero 30! Benvenuto Daniel!”.