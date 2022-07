Sei qui: Home » Copertina » UFFICIALE- Nuova amichevole estiva per il Milan: tappa in Austria!

Da poco il Milan sui suoi profili social ha comunicato una nuova amichevole nel corso del mese di luglio.

La squadra di Pioli farà tappa in Austria, dove sfiderà il Wolfsberger, squadra militante nella Bundesliga, la massima serie austriaca. La partita si terrà il 27 luglio alle ore 19 presso il Wörthersee Stadion, dove l’anno scorso il Milan pareggiò contro il Real Madrid.

Milan Wolfsberger AC

Questo appuntamento allunga la lista delle amichevoli già ufficializzate dal club rossonero.

La prima sfida sarà il prossimo 16 luglio: i Campioni d’Italia saranno attesi per la Telekom Cup contro il Colonia alle ore 19.00 al RheinEnergieSTADION di Colonia, in Germania. Il Colonia ha terminato la stagione al settimo posto della Bundesliga conquistando il preliminare di Conference League.

Sabato 23 luglio poi, i rossoneri voleranno in Ungheria, per sfidare i padroni di casa del Zalaegerszegi TE. La gara andrà si disputerà alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:00. Domenica 31 luglio alle ore 18:00 invece la partita più difficile di questo precampionato: la squadra di Pioli sarà attesa al Velodrome contro l’Olympique Marsiglia, che nelle prossime ore annuncerà Tudor come nuovo allenatore.