Ultim’ora di calciomercato, mossa a sorpresa di Maldini: succederà domani!

Ancora poche ore e si potrà, probabilmente, conoscere l’epilogo della lunga vicenda di mercato che lega il Milan e l’attaccante Charles De Ketelaere.

I rossoneri, infatti, hanno da tempo messo nel mirino il giocatore del Club Bruges, che ha scelto Milano come unica destinazione, ma resta ancora un grosso nodo da sciogliere, e cioè quello sulle cifre dell’affare.

Il Bruges chiede una somma non inferiore ai 35 milioni di euro, mentre il Milan ne propone al massimo 28 più 3 di bonus, e in questo la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi determinante.

De Ketelaere Milan Calciomercato

LE ULTIME

Intanto, stando a quanto riportato dal’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Maldini e Massara hanno in programma nella giornata di domani un viaggio in Belgio per incontrare la dirigenza del Club Bruges.

Il meeting non avrà lo scopo di chiudere definitivamente l’affare nella stessa giornata, ma perlomeno quello di capire se c’è possibilità concreta che vada in porto.

L’ultima offerta che i rossoneri sono pronti a presentare è quella da 32 milioni di euro in totale, bonus compresi, ma oltre quella cifra non si andrà.

L’intenzione, comunque, è quella di definire la trattativa, positivamente o negativamente che sia, entro questa settimana.

Gabriella Ricci