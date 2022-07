ULTIM’ORA – Novità sul rinnovo di Ibrahimovic con il Milan: è successo stamattina!

Non solo mercato e preparazione in vista della prossima stagione in casa Milan. Infatti, a tenere banco era anche la situazione legata al rinnovo o meno di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, tornato in rossonero nella stagione 2020/2021 dopo otto anni, è stato indiscutibilmente importante per la crescita del Milan negli ultimi due anni, crescita che ha portato alla vittoria dello scudetto nell’ultima stagione.

Getty Images, Zlatan Ibrahimovc

Nonostante i diversi infortuni, complice anche un’età ormai avanzata, Ibra è stato molto importante, per il forte feeling con mister Stefano Pioli, il buon rapporto con i dirigenti e per aver dato tanto ai compagni di squadra, soprattutto ai più giovani.

Adesso Ibra ha deciso, proseguirà la sua avventura in rossonero, almeno per un altro anno.

Infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, lo svedese ha firmato il contratto, risultato: rinnovo per un altro anno, dunque.

Adesso Ibrahimovic si sta riprendendo dall’operazione al ginocchio e non vede l’ora di tornare in squadra, da condottiero, come ha sempre fatto.