ULTIM’ORA – Un calciatore lascia il Milan: la nuova squadra

Alessandro Plizzari si prepara a salutare il Milan. Dopo una vita nel settore giovanile rossonero e vari prestiti, il giovane portiere è pronto a lasciare la sua (ormai) vecchia casa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, è fatta per il suo trasferimento al Pescara a titolo definitivo. Il classe 2000 scenderà dunque in Serie C per provare a riportare la squadra biancazzurra nella categoria cadetta.

Plizzari Milan Pescara

Nonostante sia cresciuto nel Milan, Plizzari non è mai riuscito ad esordire in Serie A con i rossoneri. Dopo ben 4 prestiti in Serie B (rispettivamente a Ternana, Livorno, Reggina e Lecce), il club di via Aldo Rossi ha deciso di non continuare a puntarci, visto il poco spazio che avrebbe con Maignan, Tatarusanu, Mirante e l’astro nascente Desplanches in rosa.

Nell’ultima stagione il portiere era stato costretto ad un lungo stop a causa di un infortunio al ginocchio che l’ha tenuto lontano dal campo per quasi 4 mesi, motivo per il quale il Milan – in concomitanza con l’operazione alla mano di Maignan – decise di tesserare Antonio Mirante.

Adesso Plizzari è pronto per una nuova avventura con il Pescara, con cui spera di recuperare quella serenità e continuità persa nell’ultimo anno.