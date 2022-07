VIDEO – Torino, lite clamorosa tra Juric e il ds Vagnati!

È bastato un video per far scoppiare il caso Torino. In serata hanno iniziato a circolare sui social le immagini – provenienti dal ritiro della squadra – di una lite molto accesa tra l’allenatore Ivan Juric e il responsabile dell’area tecnica granata, Davide Vagnati.

Nella giornata di ieri Vagnati aveva raggiunto la squadra nel ritiro di Waidring, in Austria, per provare a “calmare” il suo allenatore, fortemente scontento per la situazione legata al mercato.

A poco più di due settimane dall’inizio del campionato, dunque, in casa Torino scoppia una bomba che rischia di compromettere gli equilibri all’interno del club.

Tutto è iniziato con Vagnati che, rivolgendosi a Juric, accusa: “Quando vai dal presidente e non mi dici niente mi manchi di rispetto”. L’allenatore granata risponde: “Ma vuole che vai via, vuole che sparisci”.

Iniziano poi a volare spintoni, con i due che vengono separati da Marco Pellegri, team manager del Toro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ore successive alla lite sarebbe arrivato il chiarimento tra le parti. Proprio per questo motivo, la società avrebbe deciso di non intervenire.