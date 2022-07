LIVE – Wolfsberger-Milan 0-2: fine primo tempo

45′ FINE PRIMO TEMPO

42′ RADDOPPIO MILAN! Questa volta è Rebic a segnare, con un comodo tap-in a porta vuota su assist di Adli.

39′ GOL MILAN! Aggancio al volo perfetto di Leao, che salta il difensore e con un pallonetto delizioso supera il portiere e porta il Milan in vantaggio: 1-0.

Wolfsberger Milan live

27′ I rossoneri fanno la partita e gestiscono il pallone, senza trovare per ora la via del gol.

1′ INIZIA LA PARTITA: Milan con la nuova divisa rossonera, padroni di casa in bianco.

Il Milan scende nuovamente in campo per la terza amichevole di questo precampionato. Dopo la sconfitta per 2-3 contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi TE FC (ZTE) di qualche giorno fa, i rossoneri sono attesi tra pochi minuti sul campo del Wolfsberger a chiusura del mini-ritiro in Austria.

Sarà il terzultimo match del precampionato rossonero che terminerà con la sfida al Marsiglia e al Vicenza: la prima prevista il prossimo 31 luglio al Vélodrome, la seconda invece si giocherà sabato 6 agosto.

Le formazioni ufficiali

WOLFSBERGER (3-4-1-2): Gütlbauer; Lochoshvili, Baumgartner, Novak; Veratschnig, Omic, Leitgeb, Scherzer; Boakye; Vizinger, Vergos. A disp.: Bonmann, Skubl; Gugganig, Jasic, Piesinger, Schifferl; Anzolin, Ballo, Kerschbaumer, Müller, Taferner; Baribo, Röcher, Tauchhammer. All.: Dutt.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernández; Bennacer, Krunić; Saelemaekers, Adli, Leão; Rebić. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Coubis, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Brescianini, Díaz, Gala, Messias, Tonali; Lazetić. All.: Pioli.

Arbitro: Josef Spurny