Ziyech si avvicina, decisione del Chelsea che favorisce il Milan!

La ripresa degli allenamenti, con l’avvio del classico ritiro estivo pre stagionale, non ha certamente distolto l’attenzione dal calciomercato, dove il Milan ha piazzato e vuole continuare a piazzare colpi decisivi in vista della prossima stagione.

Vincere è difficile, ma ripetersi lo è molto di più probabilmente, motivo per cui diventa fondamentale rinforzare ulteriormente la rosa per renderla più competitiva in Italia e in Europa.

I GIOCATORI NEL MIRINO

I nomi caldi accostati al club negli ultimi giorni sono quelli di De Ketelaere del Club Brugge e Ziyech del Chelsea, perché l’obiettivo dei rossoneri è ora quello di trovare il giusto profilo per la trequarti.

Sulla questione è intervenuto l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha fatto il punto della situazione rivelando aggiornamenti interessanti sui due giocatori.

LE ULTIME

“Avanti tutta per De Ketelaere-Milan. A questo punto i rossoneri dovranno fare un rilancio, perché il Leeds è arrivato a circa 35 mln, mentre rossoneri a 25. Va avanti anche la trattativa per Ziyech, che sembra fuori dal profetto Chelsea e questo è un asssist per il Milan” ha detto.

Non tramonta, inoltre, la pista che porta a Renato Sanches, che pare stia tirando un po’ la corda insieme al suo entourage: “Il Milan lo vuole e spera di chiudere presto, anche se il calciatore con Jorge Mendes sta provando a tirare un po’ la corda da un punto di vista economico“.

Gabriella Ricci