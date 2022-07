Il Manchester United piomba sull’obiettivo del Milan: è una richiesta di ten Hag

Il Milan si sta concentrando sull’operazione Charles De Ketelaere, trascurando gli altri nomi accostati nelle ultime settimane. Non è ben chiaro, infatti, se Paolo Maldini vorrà affondare uno tra Paulo Dybala o Hakim Ziyech.

Una cosa è certa, bisogna assolutamente fare in fretta, se si vuole puntare su uno dei due nomi sopracitati. Perché, se il fantasista argentino, si avvicina a grandi falcate alla Roma, la situazione potrebbe ripetersi per l’esterno blues, per cui potrebbe essersi inserito un atro top club.

Ziyech Chelsea Milan

Stando, infatti, a quanto riportato da Dean Jones su GiveMeSport, il neo-allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, avrebbe chiesto alla dirigenza di ingaggiare Ziyech, ai margini del progetto dei rivali del Chelsea e pronto a partire in caso di offerte convincenti.

Sarebbe un ritrovo tra l’esterno marocchino e il tecnico inglese, che hanno già lavorato insieme all’Ajax. Con lui, l’ex fantasista dei lancieri, ha siglato 35 gol e fornito 53 assist in un totale di 100 presenze. Insomma, non sarebbe poi tanto azzardato dire che il miglior Ziyech lo abbiamo visto in mano a ten Hag.

Vittorio Assenza